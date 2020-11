Nuovo San Siro, passo avanti: Milan e Inter depositano l'integrazione dello studio di fattibilità 

“Lo Stadio Meazza diventerà il cuore del nuovo distretto dedicato allo sport e all’intrattenimento per la comunità e la città di Milano". Inter e Milan hanno pubblicato, sul sito ufficiale del nuovo stadio Milano, foto e informazioni su ciò che sarà del Meazza futuro. Una zip line che dal terzo anello arriva sul prato, pareti da arrampicata, pista da jogging, skate park, campo da basket, palestra all'aperto, un parco giochi per bambini, un'arena per performance artistiche e un nuovo museo: le possibili attività del distretto che dovrebbe nascere sull'area iniziano a delinearsi e in settimana le squadre dovrebbero incontrare i vertici del Comune di Milano per fare un passo avanti nel progetto.