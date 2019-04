NUOVA OPERAZIONE CHIRURGICA PER PELE'

14/04/2019

Ancora problemi di salute per Pelè, tuttora ricoverato all'Israelitico Albert Einstein di San Paolo. L'ospedale ha fatto sapere con un comunicato che ieri O Rei è stato operato per l'asportazione di un calcolo renale, e che ora le sue condizioni sono buone. Pelè era stato ricoverato martedì scorso, subito dopo essere rientrato in patria da Parigi.