Nuova bufera social su Lineker, accusato per 'post antisemita'

Gary Lineker, l'ex leggenda del calcio inglese e da più di un decennio stella della Bbc in veste di popolarissimo commentatore sportivo, è tornato nuovamente al centro di una polemica per l'uso dei social media dopo aver ripubblicato da un profilo pro Palestina un video su Instagram con la scritta "il sionismo spiegato in due minuti" e l'emoji di un ratto. E' stato poi cancellato ma l'organizzazione Campaign Against Antisemitism, che riunisce attivisti impegnati contro l'antisemitismo e in difesa di Israele, ha segnalato il caso all'emittente pubblica del Regno Unito ricordando l'equiparazione fra ratti ed ebrei fatta dalla propaganda nazista. L'agente di Lineker ha dichiarato che il noto commentatore non si era accorto del ratto e che se lo avesse notato non avrebbe ripubblicato il video. Ma questo non ha fermato le polemiche, anzi, il gruppo di attivisti ha affermato che "il continuo legame" di Lineker con la Bbc è "insostenibile" e "deve andarsene". L'ex campione continua a lavorare per l'emittente pubblica in attesa dell'addio già annunciato da tempo a scadenza di contratto. In precedenza era stato attaccato più volte per aver preso posizione a favore della popolazione palestinese di Gaza e per le sue critiche a Israele. Come quando aveva ripubblicato e poi eliminato sul suo profilo di X un post della campagna per l'esclusione dello Stato ebraico dalle competizioni sportive internazionali, a partire da quelle calcistiche, per la sanguinosa guerra condotta nella Striscia.