Nunziata: "Spalletti ha molta attenzione all'Under 21, in passato non era così"

"Spalletti ha molta attenzione all'Under 21 e a tutto il club Italia. In passato non era così, facciamo parte della stessa famiglia". Parole del ct degli azzurrini Carmine Nunziata alla vigilia della sfida contro la Lettonia, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Poi sul divieto dei videogiochi in camera imposto dal ct azzurro: "Spalletti ha ragione, un atleta deve star bene a livello fisico" e deve prestare attenzione "al recupero" perché "quando bisogna riposare, bisogna riposare".