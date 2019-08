Nella notte italiana si è giocata la finale di NPSL, quarta serie del calcio americano in cui sono impegnati i New York Cosmos del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Per la storica squadra newyorchese è arrivata una sconfitta 3-1 ad opera del Miami FC di Riccardo Silva, due delle società che stanno battagliando di più con la federazione americana per cambiare il regolamento.