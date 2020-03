Novara Calcio, positivo al coronavirus il presidente Maurizio Rullo

L'emergenza coronavirus inizia a toccare da vicino il mondo del calcio. Il Novara Calcio ha comunicato infatti che il presidente Maurizio Rullo è risultato positivo al virus COVID-19 dopo essere rientrato da un viaggio all'estero in Germania. "La Società Novara Calcio comunica che il Patron Maurizio Rullo, dopo ricovero ospedaliero presso un ospedale Lombardo, ha ricevuto conferma in data odierna di positività a COVID-19", si legge in un comunicato del club che milita in Serie C.