Nigeria, 500 maglie gratis ai primi tifosi che acquisteranno i biglietti per la sfida con lo Zimbabwe

La Nigeria ha bisogno della carica dei suoi tifosi per conquistare l'accesso ai Mondiali 2026 e per questo motivo la Federazione ha deciso di avanzare una proposta curiosa. Ai primi 500 tifosi che acquisteranno i biglietti per la sfida contro lo Zimbabwe, l'ente metterà a disposiziona altrettante magliette gratis della Nazionale spingendo i supporters a presentarsi allo stadio. "La squadra ha bisogno di supporto. Quando abbiamo giocato contro il Ruanda a Kigali venerdì, i ruandesi hanno riempito l'Amahoro Stadium fino alla sua massima capienza - ha spiegato Mohammed Sanusi, segretario generale della Federazione nigeriana -. Vogliamo che anche la nostra gente esca in massa e applauda gli Eagles".