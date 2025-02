Niente carcere per Rubiales: l'ex presidente della Federazione Spagnola condannato a una multa per il bacio a Hermoso

Si conclude con una multa di 10.800 euro e l'assoluzione dal reato di coercizione il processo a Luis Rubiales, chiamato in giudizio per il bacio non consensuale rivolto alla calciatrice Jennifer Hermoso. L'ex presidente della Federcalcio Spagnola dovrà pagare un'ammenda equivalente a 20 euro al giorno per 18 mesi per il reato di aggressione sessuale in merito alla vicenda avvenuta durante la premiazione dei Mondiali di calcio femminile nell'agosto 2023. L'ex dirigente federativo è stato, invece, assolto, assieme agli altri tre ex dirigenti della Rfef imputati dal reato di coercizione per le presunte intimidazioni nei confronti dell'attaccante della nazionale spagnola.