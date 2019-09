il tecnico dell'Under 21 Paolo Nicolato ai microfoni di Radio anch'io sport ha parlato di Zaniolo e Kean: "Sono due giocatori di talento con grandissime qualità, ma devono rispettare le regole e fare la riflessione giusta su qualche errore. Sbagliare - ha continuato l'allenatore - non è un grande problema, semmai il problema è non imparare dagli errori. Fare il calciatore non è solo avere qualità di gioco, ma fare un insieme di cose nel lavoro di gruppo, con regole che non sono tante, ma vanno rispettate".