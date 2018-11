NICCHI: "NON MANDEREMO ARBITRI AL MASSACRO"

13/11/2018

Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione italiana arbitri (Aia), ha parlato dopo l'aggressione a Riccardo Bernardini: "Oggi siamo arrivati al punto zero, da qui dobbiamo ripartire per un calcio pulito e corretto, fatto di regole e comportamenti per tutti. È accaduto un episodio gravissimo. Il ragazzo ancora non sta bene, è in ospedale, ma sappiate che non è l'unico. È arrivato il momento di voltare pagina. C'è una federazione nuova che ha voglia di cambiare: insieme a tutte le componenti ci adopereremo per cambiare le cose che non vanno. Non ne posso più, sono anni che lottiamo. L'Aia non accetta e non accetterà più di mandare al massacro i nostri ragazzi".