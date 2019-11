Nicchi annuncia: "I casi arbitrali più controversi spiegati sul web"

"Con la Var room control appronteremo anche un sito per comunicare con immediatezza i casi critici che sono capitati la domenica". Si tratta di una vera e propria rivoluzione in campo arbitrale annunciata oggi dal presidente dell'Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi al termine dell'incontro con allenatori e capitani di Serie A in cui il designatore di A Nicola Rizzoli ha spiegato l'interpretazione delle nuove regole. Ma le novità, secondo Nicchi, non finiscono qui: "Se parleranno gli arbitri a fine partita? Se il clima diventasse più sereno e tranquillo, perche' no? Quando avremo la tecnologia a disposizione, si potrà iniziare a parlare di quello che è successo un attimo prima".