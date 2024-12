Neymar racconta l'addio al Paris Saint Germain: "I tifosi venivano sotto casa: volevano picchiarmi"

Nonostante le difficoltà incontrate durante la permanenza in Francia, Neymar non serba rancore verso il Paris Saint Germain con il quale ha potuto giocarsi una finale di Champions League, persa con il Bayern Monaco: "E’ stata positiva e negativa allo stesso tempo. Buona perché penso di aver vissuto il miglior momento della mia carriera, calcisticamente parlando. Cattiva perché sono stato spesso e a lungo infortunato. Sicuramente c’è un po’ di tristezza, ma non dimenticherò i grandi momenti vissuti, soprattutto la finale di Champions League. Avremmo potuto vincere, ma in quelle partite contano i dettagli. Ho scritto la mia storia in Ligue 1 ed è stato positivo per la mia carriera - ha concluso l'asso brasiliano -. Me ne sono andato perché semplicemente non ero felice. Il club e l’allenatore non contavano più su di me e me ne avevano parlato. Ho dovuto prendere una decisione e ho dedico di accettare l’offerta dell’Al Hilal, che mi è piaciuta. Ho potuto conoscere il club, la culture e il campionato locale. Non mi aspettavo di ricevere un simile benvenuto. Io e la mia famiglia siamo convinti di aver preso la decisione giusta”.