Neymar re degli sportivi under 30 più pagati al mondo

06/06/2019

Neymar "Re Mida" degli Under 30. Secondo una ricerca condotta da Americangambler.com, con un guadagno di 90 milioni di dollari, nel 2018 il brasiliano è risultato lo sportivo con meno di trent'anni più pagato al mondo. Un primato straordinario, soprattutto se paragonato agli altri "coetanei" in classifica. O Ney, infatti, l'anno scorso ha incassato circa il doppio del secondo e del terzo in graduatoria, la star NBA James Harden e il pugile Canelo Alvarez.