Archiviate le accuse per stupro, è in arrivo un'altra denuncia per Neymar, per motivi completamente diversi. Secondo l'Equipe, a portare in tribunale il giocatore sarà il tifoso del Rennes che il brasiliano colpì con un pugno dopo la finale di Coppa di Francia persa dal Psg ai rigori il 27 aprile.