Neymar debutta con il Santos: "Non sono ancora al 100%"

Cinquantadue minuti complessivi in campo e un tiro dal limite dell'area. Neymar è tornato a indossare la maglia del Santos allo stadio Vila Belmiro nel pareggio (1-1) con il Botafogo Ribeirao Preto. "Ho bisogno di più minuti, di più partite - ha raccontato l'attaccante - Non sono ancora al 100% ma non mi aspettavo di correre così tanto. Starò molto meglio tra tre o quattro gare". L'ex giocatore del Barcellona ha poi risposto a Jorge Jesus, l'allenatore dell'Al-Hilal, la sua ex squadra, che sosteneva avesse una condizione precaria dopo esser rimasto lontano dal campo per un anno a causa dell'infortunio al legamento crociato anteriore del settembre 2023. "Sapevo che in campo avrei mostrato qualcosa di diverso - ha sottolineato Neymar - Il campo è l'unico posto in cui posso difendermi dalle critiche e dai commenti. All'Al-Hilal ho detto che ero pronto a giocare. Non novanta minuti, perché ho avuto un problema serio e poi un altro infortunio. Ho bisogno che i tifosi abbiano un po' di pazienza". L'attaccante brasiliano ha firmato un contratto di sei mesi con il Santos.