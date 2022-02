Nesta, Rummenigge, Conte, Rocchi, Cabrini e Bonansea nella Hall of Fame del calcio italiano

10.a EDIZIONE

Riconoscimenti anche per Sartori (Dirigente Italiano), Kjær , Luigi Simoni, Armando Picchi, Romano Fogli, Fino Fini, Vujadin Boskov, cui sono stati assegnati i Premi alla Memoria

Alessandro Nesta (Calciatore Italiano), Karl-Heinz Rummenigge (Calciatore Straniero), Antonio Conte (Allenatore), Gianluca Rocchi (Arbitro Italiano), Antonio Cabrini (Veterano Italiano) e Barbara Bonansea (Calciatrice Italiana) sono i nuovi membri che entreranno a far parte della Hall of Fame del Calcio Italiano. Lo ha decretato, alla presenza del Presidente federale Gabriele Gravina, la commissione aggiudicatrice della Figc, composta tra gli altri anche dal nostro Alberto Brandi, condirettore Sport Tgcom24, per l'assegnazione dei Premi per la decima edizione. Foto Figc

Hall of Fame del Calcio Italiano è un riconoscimento istituito nel 2011 da Fondazione Museo del Calcio e Figc per celebrare i giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano.

La Giuria, chiamata ogni anno ad eleggere i componenti della Hall of Fame, sceglie un vincitore per ognuna delle seguenti categorie: Giocatore italiano, Giocatore straniero (ritirato da almeno due stagioni e che abbia giocato in Italia almeno per tre campionati), Veterano italiano (ritirato da almeno 25 anni), Allenatore italiano, Dirigente italiano, Arbitro italiano, Calcio femminile (categoria inserita a partire dall’edizione del 2014), Riconoscimenti alla memoria (campioni del passato ormai scomparsi). Nel corso della cerimonia annuale, i premiati consegnano un ricordo della loro carriera che va ad aggiungersi alla collezione custodita all’interno del Museo del Calcio.