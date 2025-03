Nervi tesi a Reggio Emilia per il derby col Sassuolo

Sono molto tesi i nervi a Reggio Emilia in vista del derby di serie B che sabato sera (ore 19.30) vedrà di fronte il Sassuolo, lanciatissimo verso un ritorno in serie A e la Reggiana in piena lotta per la salvezza. Le due squadre condividono lo stadio di Reggio Emilia per le partite interne, ma con una differenza sostanziale: il Sassuolo ne è il proprietario. Con una situazione che ai tifosi della Reggiana (7mila abbonati contro i 2mila del Sassuolo) non è mai andata giù: lo stadio Giglio fu infatti costruito negli anni Novanta e fu all'epoca l'unico stadio di proprietà di una società, appunto la Reggiana. Poi, in seguito a una serie di fallimenti, l'impianto fu acquistato dai proprietari del Sassuolo, diventando 'Mapei Stadium - Città del Tricolore'. Sabato sera la Reggiana giocherà così, per la prima volta, in trasferta a Reggio Emilia. Della vicenda si occupano da giorni sindaco, prefetta e consiglio comunale che ha pure votato un ordine del giorno per chiedere al Sassuolo di far assistere alla partita i tifosi della Reggiana dalla curva sud. La richiesta è stata però respinta e così i residenti in provincia di Reggio Emilia (Sassuolo, infatti, pur essendo a metà strada fra le due città è in provincia di Modena) potranno acquistare i biglietti solo in curva nord e in tribuna est, nel settore ospiti, come se, appunto, fossero in trasferta. La tifoseria organizzata della Reggiana ha invitato tutti i tifosi a disertare lo stadio e sta organizzando una manifestazione sotto la curva. L'osservatorio del Viminale ha classificato la partita a livello 4 (massimo rischio) e la prefettura sta organizzando un dispositivo di sicurezza molto importante per evitare tensioni.