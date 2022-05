Argentina, Scaloni: "L'Italia non meritava di non andare al Mondiale"

"L'Italia non meritava di non andare al Mondiale, resta pur sempre campione d'Europa, una grande squadra". Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, elogia il lavoro di Roberto Mancini nonostante la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo in Qatar. "Ci sono partite in cui il pallone non vuole entrare in porta, ed è così che si perdono le partite. Ma Mancini ha svolto un grande lavoro, restituendo una precisa identità di gioco all'Italia dopo tanti anni. Non penso che adesso farà una rivoluzione, piuttosto cambierà gradualmente come d'altronde abbiamo fatto noi: capita a tutte le nazionali prima o poi dover cambiare. Ora potrà ricominciare da capo". Scaloni ha anche escluso che le voci di mercato possano distrarre Paulo Dybala: "Sono situazioni alle quali siamo passati tutti - le parole del Ct dell'Albiceleste -. L'importante è che i calciatori scelgano con la loro testa e poi giochino. Sono professionisti e sanno come gestire determinate situazioni".