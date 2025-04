Nazionale U23 donne, 0-0 nel test contro la Norvegia

La Nazionale Under 23 femminile ha mantenuto la sua imbattibilità stagionale: dopo le vittorie contro Spagna e Francia - entrambe in trasferta - e i pareggi a Coverciano contro Germania e Belgio, a Pinatar (Spagna) le Azzurrine hanno chiuso sullo 0-0 la prima delle due partite delle WU23 Friendly Finals contro la Norvegia. Ai rigori, sono state le norvegesi ad avere la meglio (4-2), con l'Italia che tornerà in campo lunedì alle 13 sempre alla Pinatar Arena per affrontare i Paesi Bassi, battuti 3-0 dalla Germania a Murcia nell'altra partita tra le quattro nazionali Under 23 che nel corso di questo ciclo di amichevoli hanno ottenuto i migliori risultati. Era stata l'Italia, con due occasioni per Margherita Monnecchi - che gioca proprio in Spagna, nell'Eibar - nel primo tempo e dell'esordiente Cecilia Cavallin nella ripresa, ad avere le chance per sbloccare il risultato, ma alla fine dagli 11 metri sono arrivati gli errori di Nicole Arcangeli e Matilde Pavan (in gol Cavallin e Gallazzi); per la Norvegia, a segno Iris Omarsdottir, Olaug Tvedten, Julie Blakstad e Cathinka Tandberg.