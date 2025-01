Nazionale U18, Italia pareggia 0-0 con la Spagna

A poche ore di distanza dalla sconfitta dell'Under 19 azzurra contro i pari età spagnoli a Las Rozas (1-0), la Nazionale Under 18 ha non è andata oltre lo 0-0, sempre contro la Spagna, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, iniziando il nuovo anno con un pareggio. "Queste partite ci aiutano a crescere - sottolinea il tecnico Daniele Franceschini -, perché ci consentono di confrontarci con avversari di grande spessore. Nel primo tempo, non abbiamo trovato le giuste distanze nei primi venti/trenta minuti, soffrendo il loro palleggio. Nella ripresa, invece, siamo entrati in campo con un atteggiamento diverso, riuscendo a tenere palla e creando diverse occasioni da gol. I ragazzi sono stati davvero bravi a rimanere in partita nei momenti di difficoltà e a uscire fuori alla distanza".