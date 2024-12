Nazionale U16, Italia pareggia 1-1 con il Portogallo

Secondo pareggio consecutivo, dopo quello per 1-1 contro la Francia al Torneo 'Val de Marne' a novembre, per la Nazionale Under 16, che ha riacciuffato sull'1-1 i pari età del Portogallo nella prima delle due amichevoli in programma allo Stadio Municipale di Vendas Novas. Gli Azzurrini, dopo aver incassato l'1-0 avversario, firmato al 52' dall'attaccante del Benfica Bernardo Nunes, hanno ristabilito l'equilibrio all'83', grazie al fantasista della Juventus Thomas Corigliano.