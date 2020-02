Nazionale, Mancini: uno sguardo oltre Euro 2020

STAGE COI GIOVANI

di

SIMONE MALAGUTTI

Roberto Mancini e la FIGC hanno un piano e lo portano avanti con iniziative concrete. Il piano prevede la creazione di un’unica grande famiglia azzurra con Nazionali giovanili e Nazionale A accomunate dalle stesse ideologie e dagli stessi principi di lavoro. Per questo lunedì e martedì è stato organizzato uno stage riservato ai giovani sui campi di Coverciano. Vi prenderanno parte i giocatori dell’Under 19 di mister Bollini e a supervisionare il tutto ci sarà anche Roberto Mancini, che avrà l'occasione di valutare in prima persona le qualità di talenti come Daniel Maldini.

Il CT si conferma attentissimo al panorama dei giovani azzurrabili, non a caso fu lui stesso il promotore del maxi stage che nell’aprile 2019 radunò 35 giocatori (tutti Under 23) agli ordini del tris di tecnici Mancini-Di Biagio-Nicolato. L’obiettivo del Mancio è chiaro ed è stato più volte dichiarato: guardare oltre l’impegno di Euro 2020, individuare i ragazzi più talentuosi per avere già pronte le alternative nel momento in cui ci saranno da fronteggiare le emergenze (pensiamo, per esempio a Bonucci e soprattutto Chiellini, che non possono essere eterni; pensiamo al reparto terzini, attualmente in sofferenza, o al ruolo di centravanti, che per ora non lascia intravedere alternative concrete alle spalle di Belotti e Immobile). Il Ct e la Federazione, insomma, sono già all’opera per costruire una Nazionale ancora più futuribile di quella attuale, che possa arrivare a giocarsi il Mondiale 2022 con buone chance di andare lontano.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Ludovico Gelmi (Atalanta), Alessandro Russo (Sassuolo), Stefanio Turati (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Giorgio Brogni (Atalanta), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Caleb Memeh Okoli (Atalanta), Lorenzo Pirola (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta);

Centrocampisti: Luca Belardinelli (Empoli), Nicolò Fagioli (Juventus), Emmanuel Manu Gyabuaa (Atalanta), Giuseppe Leone (Juventus), Nicolò Rovella (Genoa), Franco Daryl Tongya Heubang (Juventus), Emanuele Zuelli (Chievo Verona);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Lorenzo Colombo (Milan), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Davide Ghislandi (Atalanta), Daniel Maldini (Milan), Federico Marigosu (Cagliari), Roberto Piccoli (Atalanta), Pietro Rovaglia (Chievo), Eddie Anthony Mora Salcedo (Verona).