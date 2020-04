Nazionale, Mancini: "Il rinvio di Euro 2020 può aiutarci"

PARLA IL CT

Niente Euro 2020 a giugno e il lavoro programmato per la primavera è stato rimandato di almeno un anno. Il ct della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, però guarda anche il lato positivo della decisione di spostare l'Europeo: "Ovviamente nessuno avrebbe voluto rinviare la manifestazione, soprattutto per il motivo che c'è dietro. A livello calcistico però a noi può anche andare bene perché i ragazzi giovani potranno fare più esperienza".

Giusto non giocare il torneo continentale itinerante vista la pandemia di Covid-19: "Se ne sono andate troppe persone ed è difficile da accettare. Credo che questa cosa lascerà tanta tristezza in moltissime familie italiane" ha continuato Mancini.

Sul campo però il rinvio potrebbe portare dei vantaggi in termini di competitività dell'Italia: "Adesso avremmo avuto delle possibilità ma c'erano squadre più preparate perché partite prima nel ringiovanire nella squadra e selezioni già affermate, come la Francia - ha commentato a Sky Sport -. Con un anno in più i ragazzi potranno migliorare: quindi la squadra potrà migliorare moltissimo.Ma c'è da vedere quando saranno le partite: ce ne saranno molte in poche tempo e si avrà poco tempo di allenarsi".

Mancini potrà sperare anche di risolvere qualche grana in rosa con un anno in più di tempo: "Non vedo carenze nel ruolo di terzino, ma ci sono giocatori che possono migliorare che devono giocare di più. Siamo messi bene in tutti i reparti, ma dobbiamo trovare qualcuno dietro a Immobile e Belotti, speriamo che Kean possa giocare e migliorare". Forse Balotelli: "Per qualità è uno dei migliori centravanti in assoluto ma solo quello non basta. Deve fare di più e lo sa: quest'anno a Brescia non ha fatto benissimo. La nostra speranza è di averlo al 100% come era agli Europei di Prandelli o con me al Manchester City. E' ancora giovane, manca un anno: c'è spazio per tutti, non solo per lui". Nel 2021 ci potrà essere anche Zaniolo: "Può migliorare ancora molto e ricoprire diversi ruoli".

Infine sul futuro: "Sono molto felice in nazionale anche se è da tempo che non vedo i giocatori: li rivedrò dopo un anno praticamente, poi ci saranno Nations League, Europei e Mondiali tutti ravvicinati. Poi dopo i mondiali vedremo cosa accadrà".