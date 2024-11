NAZIONALE DA OGGI IN RITIRO PER BELGIO E FRANCIA

Ultimi due impegni nel girone di Nations League per la Nazionale di calcio, che giovedì 14 novembre allo Stadio `Re Baldovino` di Bruxelles affronterà il Belgio per poi ospitare domenica 17 novembre la Francia allo Stadio `Giuseppe Meazza` di Milano. In testa alla classifica del Gruppo 2 della Lega A con una lunghezza di vantaggio sui Bleus e sei sui Diavoli Rossi, all`Italia basterà raccogliere un punto in due gare per qualificarsi ai quarti di finale del torneo. Il Ct Luciano Spalletti, che lunedì pomeriggio sarà tra i premiati della `Hall of Fame del Calcio Italiano`, ha convocato 23 calciatori: prima chiamata in Nazionale maggiore per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, per il difensore della Juventus Nicolò Savona e per il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella. Torna a vestire la maglia azzurra Nicolò Barella, assente dall`Europeo. La Nazionale si radunerà nella serata di oggi a Coverciano, dove si allenerà fino alla mattinata di mercoledì 13 per raggiungere nel pomeriggio Bruxelles. All`indomani dell`incontro con il Belgio, gli Azzurri si trasferiranno a Milano e prepareranno la sfida con la Francia ad Appiano Gentile, presso il Centro Sportivo Angelo Moratti.