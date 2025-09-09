Nazionale, Buonfiglio: "Gattuso ha dato la spinta necessaria"

"Ho avuto il piacere di essere in presenza a Bergamo e ho fatto i complimenti a Percassi per quel gioiellino di campo, ma ho fatto i complimenti anche alla gente di Bergamo che non ha fischiato l'inno dell'Estonia come successo in altre circostanze. Gattuso ha dato quella spinta che era necessaria, ma noi non abbiamo alternative, dobbiamo vincere tutte le gare". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, commenta nella conferenza stampa post Giunta il doppio successo della Nazionale di calcio. "Gattuso è il primo attore, ma lo sanno tutti i calciatori cosa devono fare - ha aggiunto -. Gravina poi è il primo tifoso, io gli dicevo calma, che già con l'Estonia avremmo vinto, e alla fine ho avuto ragione".