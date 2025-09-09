Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Nazionale, Buonfiglio: "Gattuso ha dato la spinta necessaria"

09 Set 2025 - 12:40

"Ho avuto il piacere di essere in presenza a Bergamo e ho fatto i complimenti a Percassi per quel gioiellino di campo, ma ho fatto i complimenti anche alla gente di Bergamo che non ha fischiato l'inno dell'Estonia come successo in altre circostanze. Gattuso ha dato quella spinta che era necessaria, ma noi non abbiamo alternative, dobbiamo vincere tutte le gare". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, commenta nella conferenza stampa post Giunta il doppio successo della Nazionale di calcio. "Gattuso è il primo attore, ma lo sanno tutti i calciatori cosa devono fare - ha aggiunto -. Gravina poi è il primo tifoso, io gli dicevo calma, che già con l'Estonia avremmo vinto, e alla fine ho avuto ragione". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:03
Zielinski chiama Chivu

Zielinski chiama Chivu

02:55
DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

01:42
SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

02:27
DICH CAMBIASO post Israele DICH

Cambiaso: "Partita folle, senza senso, difficile da spiegare"

03:01
DICH LOCATELLI post Israele DICH

Locatelli: "Italia, che carattere ma non ci piace essere pazzi"

02:13
DICH POLITANO post Israele DICH

Politano: "Dobbiamo essere più cattivi"

02:16
CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

01:59
SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

01:42
SRV RULLO NAPOLI, LA CARICA DI DE BRUYNE 8/9 SRV

Smorfia Napoli: De Bruyne al top, Rrahmani k.o.

01:46
SRV RULLO MILAN, DA BOLOGNA A BOLOGNA 8/9 SRV

Dal Bologna al Bologna: Milan, voglia di rivincita

01:20
Milan, Leao è pronto

Milan, Leao è pronto

01:30
Cutrone, nuova vita

Cutrone, nuova vita

01:30
Elmas, a volte ritornano

Elmas, a volte ritornano

01:35
Vlahovic sempre in gol

Vlahovic sempre in gol

01:44
Chivu contro Tudor

Chivu contro Tudor

02:03
Zielinski chiama Chivu

Zielinski chiama Chivu

I più visti di Calcio

DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:49
Fiorentina, ecco il comunicato sulle condizioni di Gudmundsson
13:35
Pallone d'oro: resta alta la tensione tra Real e France Football
12:40
Nazionale, Buonfiglio: "Gattuso ha dato la spinta necessaria"
12:00
Eli Dasa, capitano di Israele: "Italia in difficoltà, meritavamo noi"
11:10
Dalla Svezia, Isak: "Non conoscete la verità, ma ora sono contento di essere al Liverpool"