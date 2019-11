Nazionale, Balotelli non convince Mancini

EURO 2020

Balotelli, per ora, può attendere. Nonostante le "spinte" arrivate da più parti, SuperMario non sarà convocato da Roberto Mancini per il doppio impegno di qualificazione a Euro 2020 contro Bosnia e Armenia. La notizia, nell'aria da qualche giorno negli ambienti attorno alla Nazionale, sarà ufficiale oggi, quando il ct diramerà la lista dei giocatori che formeranno il gruppo azzurro nelle sfide di venerdì 15 e lunedì 18 novembre. In buona sostanza, nonostante qualche segnale di ripresa, Mancini considera Balotelli non ancora pronto per il ritorno con la maglia dell'Italia e si limiterà, per il momento, a continuare a seguirne l'andamento nel Brescia per convocarlo, eventualmente, nelle amichevoli che precederanno la rassegna europea.

Nella lista del ct dovrebbero invece comparire Gaetano Castrovilli, ormai fondamentale nella Fiorentina e in continua e costante crescita, e Riccardo Orsolini, ottimo in questa prima parte di stagione con il Bologna. Tonali, invece, potrebbe saltare la prima gara per restare a disposizione dell'Under 21 per poi raggiungere il resto del gruppo nella seconda.



Ma Balotelli, dicevamo, perché questa sembrava poter essere davvero l'occasione buona per richiamarlo. In realtà Mancini ci aveva anche fatto un pensierino, ma ha poi preferito non "contaminare" con innesti di peso una squadra che, anche a obiettivo qualificazione acquisito, deve comunque correre per ottenere i punti necessari per garantirsi un posto tra le teste di serie. Quindi avanti con chi c'è e con qualche new entry da inserire lentamente. La rincorsa di Balo all'Europeo è ancora lunga.