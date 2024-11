Ci sarà una grande cornice di pubblico domenica 17 novembre a San Siro per il 41/o confronto tra Italia e Francia. Sono 65.000 i biglietti emessi e il sold out è sempre più vicino. Ancora una volta Milano ha infatti risposto presente alla chiamata della Nazionale, che tornerà a giocare a San Siro quattordici mesi dopo il successo con l'Ucraina (2-1 con doppietta di Frattesi) in un match valido per le qualificazioni a Euro 2024.