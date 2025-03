Nations League, per bookie Germania favorita sull'Italia

Si avvicina l'andata dei quarti di finale di Nations League. L'Italia, finita seconda nel gruppo B dietro alla Francia, sfida a San Siro la Germania, dominatrice del gruppo C, per poi volare a Dortmund nel ritorno in programma il 23 marzo. Il passaggio del turno per la squadra di Spalletti è impresa ardua, come riporta Agipronews, i bookmaker vedono i tedeschi favoriti: su Sisal in quota a 1,50, con gli Azzurri offerti a 2,50. Per gli esperti di Planetwin365, Donnarumma e compagni sono lontani anche in quota titolo, dato a 7,50. Resta favorita la Spagna a 3,85, seguita dalla Francia a 4,50 e dal Portogallo a 4,75. Il primo trofeo della Germania, infine, è in lavagna a 5. Più indietro le altre tre nazionali: Olanda proposta a 14, Croazia a 15 e Danimarca a 17.