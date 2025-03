Nations League: la Germania celebra Goretzka, 'Italia gelata'

"Impariamo tutti da Goretzka". La Germania, attraverso il titolo della Bild, festeggia una vittoria in casa dell'Italia, la sua rivale storica, che mancava da 39 anni celebrando l'autore del 2-1 al Meazza. E ingigantendo le critiche dei media italiani, ai quali é attribuita un'interpretazione di azzurri "derisi", che in realta' poco corrisponde alla realtà. "La svolta di Nagelsmann gela il Meazza", dice Kicker, riportando i commenti della stampa internazionale, a proposito dei cambi effettuati dal ct tedesco nell'intervallo. Frankfurter Allgemeine definisce Goretzka "eroe". Per 'Die Welt', la vittoria di ieri dimostra una "nuova qualita' della nazionale tedesca"