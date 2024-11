L'Austria ha battuto per 2-0 il Kazakistan, un una gara valido per il gruppo 3 della Lega B di Nations League. Ad Almaty le reti di Baumgartner al 15' e Gregoritsch al 25' regalano i tre punti alla compagine austriaca. I padroni di casa, in dieci dal 23' per il rosso a Marochkin, con questa sconfitta sono matematicamente retrocessi nella Lega C. Stasera, alle 20.45, per lo stesso girone la sfida fra Slovenia e Norvegia.