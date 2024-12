Nations League, Italia-Germania il 20 marzo al Meazza

Quattro i precedenti con la Germania a Milano, tutti in amichevole. Due successi per l'Italia, il 3-1 nella prima sfida al Campo Milan nel gennaio 1923 e il 3-2 nel maggio 1940 a San Siro, e due pareggi (1-1 e 0-0) nelle amichevoli disputate - entrambe il 15 novembre - nel 2013 e 2016. Il 15 maggio 1910 la Nazionale giocò sul campo dell'Arena Civica la prima gara della sua storia battendo con un netto 6-2 la Francia. Milano ha tenuto a battesimo anche la nascita del mito Azzurro, visto che il 6 gennaio 1911 contro l'Ungheria l'Italia indossò per la prima volta la maglia azzurra. Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (62, con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 4 sconfitte), nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto l'Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l'Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza.