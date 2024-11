NATIONS LEAGUE: GYÖKERES POKER CON LA SVEZIA, PARI OLANDA E GERMANIA

L'attaccante svedese Viktor Gyökeres ha segnato quattro gol nella vittoria della Svezia per 6-0 sull'Azerbaigian superando Erling Haaland come capocannoniere della Nations League. Gyökeres ha iniziato la serata con cinque gol in cinque partite della Nations League. Il suo terzo gol della serata contro l'Azerbaijan al 58' ha portato l'attaccante dello Sporting Lisbona a otto gol in sei partite in questa edizione della Nations League, uno in più di Haaland. Gyökeres, uno dei giocatori più richiesti nel calcio mondiale di questa stagione, non si è fermato qui e ha aggiunto il suo quarto gol della partita subito dopo. Nelle altre partite della serata, nella League A pari 1-1 in Bosnia-Olanda e Ungheria-Germania. Tedeschi e olandesi promossi ai quarti. Nella League B, Ucraina corsara in Albania 2-1, Galles batte Islanda 4-1, Montenegro-Turchia 3-1 (in gol Yildiz) e Repubblica Ceca-Georgia 2-1. Nella League C successo della Slovacchia sull'Estonia 1-0. Nella League D, infine, Malta-Andorra 0-0.