Nations League donne, azzurre a Coverciano per sfide Svezia e Danimarca

Vivere il presente senza pensare a ciò che accadrà a luglio in Svizzera: è e deve essere questo l'obiettivo dell'Italia. "Ci aspettano partite molto importanti per il cammino in Nations League - ha aggiunto il Ct - Euro 2025 sembra vicino ma non lo è. Dobbiamo concentrarci solo sui prossimi impegni, a partire dai 90 minuti con la Svezia. Andremo lì per fare una grande prestazione e cercare di fare risultato". Nei prossimi giorni, dunque, le Azzurre andranno a caccia della prima vittoria in casa della selezione gialloblù, un'impresa sfiorata nell'ultimo confronto disputato un anno e mezzo fa a Malmö, e del riscatto con la Danimarca. "Per riuscirci dovremo elevare i nostri punti di forza e limitare le qualità delle avversarie. Nell'ultimo match non ci siamo adattati a ciò che il campo e le situazioni contingenti ci richiedevano. È una gara che ci ha lasciato grande amarezza, una sensazione che nasce però dalla consapevolezza della forza del nostro collettivo. Sappiamo di potercela giocare con tutti".