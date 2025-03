Nations League donne, 29 convocate per sfida contro Svezia e Danimarca

Poco più di un mese dopo la vittoria all'esordio con il Galles e il ko con la Danimarca, la Nazionale Femminile è pronta a riprendere il cammino in Nations League con l'importante trasferta in terra scandinava. Venerdì 4 aprile (ore 19, Rai Sport) a Solna la squadra di Andrea Soncin affronterà la Svezia, capolista del girone con 4 punti, martedì 8 aprile (ore 18, Rai 2) a Herning è invece in programma la nuova sfida con le danesi. Lo scivolone sotto il diluvio della Spezia - che ha messo fine alla striscia di imbattibilità che durava da otto partite - è stato ampiamente metabolizzato, ma le Azzurre sono ora costrette a evitare nuovi passi falsi per non complicare la corsa ai primi due posti del Gruppo 4, i piazzamenti che consentono di rimanere nella Lega A per le qualificazioni europee al Mondiale del 2027. Per questo doppio impegno il Ct ha deciso di puntare su 29 calciatrici: le principali novità sono rappresentate dalla convocazione del portiere del Genoa Camilla Forcinella, che finora aveva partecipato solo a uno stage, e dal rientro in gruppo di Cecilia Salvai, assente dal 4-0 sulla Finlandia del luglio scorso che regalò all'Italia la qualificazione a EURO 2025.