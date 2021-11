Natale si avvicina, Beckham addobba l’albero… a pallonate

"Ho creato un po' di casino oggi al lavoro". Gli auguri di Natale David Beckham li ha fatti a modo suo… e con grande anticipo. L’ex stella dello United non ha perso il tocco e, armato solo del suo magico destro, ha dato vista ad un grande albero di Natale calciando palloni di diversi colori su una tela gigante. Una vera opera d’arte, perché guardando bene il video si nota la precisione con cui sono stati calciati i palloni e gli incastri di colori per non lasciare spazi bianchi. C’è perfino la decorazione sulla parte più alta dell’albero e sui social i followers dell’inglese sono impazziti: tra chi gli fa notare che mancano ancora parecchi giorni al Natale e chi è stupito dalla bellezza dell’opera, arrivano anche gli inviti a rientrare in campo. E in effetti guardando il fisico di Beckham, un pensierino potrebbe davvero farcelo.