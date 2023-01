Napoli, Bereszynski: "Spalletti maniacale, vogliamo vincere tutto"

© Getty Images

Bartosz Bereszynski è pronto a fare il debutto con la maglia del Napoli, contro la Cremonese in Coppa Italia (domani ore 21, diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it): "Ho lavorato tanto per arrivare a questo sogno" racconta in esclusiva a Sportmediaset il difensore polacco appena acquistato dalla Sampdoria. Bereszynski ha già le idee molto chiare: "Spalletti è maniacale, Kvaratskhelia impressionante. Ho trovato un grande gruppo e vogliamo vincere tutto".