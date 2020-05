Napoli, test terminati: domenica riprendono gli allenamenti a Castel Volturno

Dopo due mesi tornano a "ripopolarsi" i campi di Castel Volturno. Adesso è infatti ufficiale: da domenica 10 maggio i giocatori del Napoli potranno allenarsi nel centro sportivo del club, individualmente e nel rispetto delle normative vigenti. A comunicarlo il club stesso in una nota in cui ha ufficializzato la conclusione di tutti i test diagnostici preventivi: per quanto non possa seguirli direttamente, Gattuso "ritrova" tutta la sua rosa a disposizione per una ripartenza che a questo punto pare sempre più probabile. Ecco il testo del comunicato del club di De Laurentiis. "Terminati gli esami diagnostici, da domani 10 maggio presso il Training Center i calciatori del Napoli potranno svolgere allenamenti facoltativi individuali nel rispetto delle normative previste #ForzaNapoliSempre".