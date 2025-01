Napoli, Politano: "Dispiacerebbe perdere Kvara"

Dopo la vittoria col Verona, Matteo Politano ha parlato della gara e anche della situazione di Kvaratskhelia. "Stiamo lavorando bene, la strada è quella giusta. Per noi è importante non subire gol, siamo contenti di questa vittoria di oggi", ha spiegato l'esterno del Napoli. "E' importante per noi il gioco sugli esterni, conosciamo il valore dei terzini. Cerchiamo di non dare punti di riferimento agli avversari per sfruttare i nostri punti di forza, i nostri schemi e le nostre combinazioni - ha aggiunto -. Poi cerchiamo il più possibile Lukaku perché sappiamo che è un giocatore forte e in area può fare la differenza anche con le sue sponde come accaduto oggi con i due assist". "Kvara? Non ci abbiamo pensato troppo, eravamo concentrati sulla partita, il mister ci teneva. E' normale possa dispiacere perdere un giocatore del genere, ma la scelta è sua e della società e noi giocatori possiamo farci poco - ha concluso Politano -. Ci ha parlato? Non tanto. Lui parla poco italiano e io poco inglese. Abbiamo avuto poco dialogo".