Napoli, polemiche per il fallo su Hojlund: "Un rigorino"

Ci ha dovuto pensare De Bruyne, su rigore procurato da Hojlund, a sbloccare Napoli-Frosinone dal dischetto. Ma sui social è polemica per il fallo di Cittadini sul danese: per molti il rigore concesso agli azzurri dall'arbitro Feliciani è molto generoso. L'ex Atalanta e United è bravo a mettersi davanti al difensore dei ciociari, anche se il tocco sembra leggero. Per molti si tratta "di un rigorino", altri invece sottolineato come questo fischio è una eccezione rispetto alla linea molto permissiva imposta dal designatore Orsato fin qui.