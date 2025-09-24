Logo SportMediaset
Napoli, per Buongiorno c'è lesione all'adduttore

24 Set 2025 - 16:00
© IPA

© IPA

Brutte notizie in casa Napoli, dove è arrivato l'esito degli esami svolti da Buongiorno in seguito all'infortunio rimediato durante Napoli-Pisa lunedì scorso: come si legge nel comunicato del Napoli, per il difensore c'è lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Buongiorno ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma la sensazione è che rimarrà ai box per circa un mese. Di seguito il comunicato: 

SSC Napoli Training Center- Dopo un giorno di riposo, gli azzurri cominciano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 a San Siro contro il Milan. Il gruppo ha svolto lavoro in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnica in campo.

Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.

