Napoli, per Buongiorno c'è lesione all'adduttore

Brutte notizie in casa Napoli, dove è arrivato l'esito degli esami svolti da Buongiorno in seguito all'infortunio rimediato durante Napoli-Pisa lunedì scorso: come si legge nel comunicato del Napoli, per il difensore c'è lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Buongiorno ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma la sensazione è che rimarrà ai box per circa un mese. Di seguito il comunicato: