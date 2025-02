Primo gol napoletano per Noah Okafor. Nell’allenamento di ieri, come riporta Il Mattino, lo svizzero ex Milan si è messo in evidenza nella partitella contro il Giugliano (squadra di serie C) contribuendo al 3-0 rifilato alla squadra di Bertotto (le altre due reti le hanno segnate Simeone e Raspadori).