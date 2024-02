Napoli: niente Genoa, l'obiettivo è riavere Osimhen contro il Barcellona

NAPOLI

Il rientro del nigeriano previsto giovedì sera: inutile rischiarlo subito col Genoa, al massimo in panchina

© afp L'obiettivo più plausibile è il Barcellona: per ritrovare il Napoli "armato" del suo miglior attaccante, Victor Osimhen, occorrerà aspettare mercoledì prossimo, una settimana ancora dunque. Il campionato può attendere, sabato contro il Genoa al Maradona il centravanti nigeriano sarà al massimo in panchina: forzare, dopo il lungo impegno in Coppa d'Africa e il complesso (diciamo così) viaggio di ritorno che dovrebbe riportarlo in Italia solo giovedì sera, avrebbe poco senso. Mugugni dei tifosi a parte, decisamente più logico puntare il mirino sulla Champions.

Primo a partire, dunque, e ultimo a rientrare tra i partecipanti alla kermesse africana. Osimhen ha giocato tutte e sette le partite della Nigeria, finale persa contro la Costa d'Avorio compresa, ha avuto anche dei problemi gastrointestinali precedenti la semifinale che gli hanno fatto perdere peso, è rientrato in Patria e, al netto dei tanti dubbi che aleggiano tra i tifosi azzurri, è indubbio che abbia necessità di rifiatare, riprendersi e tornare in forma. Questo - scrive oggi Il Mattino - è uno dei motivi per cui gli è stato accordato il permesso di far slittare il rientro a Napoli. A questo punto si aggregherà al gruppo - se tutto va bene - venerdì, nella rifinitura pre-Genoa. Un rischio per Mazzarri forzarne di conseguenza l'immediato utilizzo.