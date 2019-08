Arkadiusz Milik resta in forte dubbio per il debutto di sabato in campionato con la Fiorentina. L'attaccante del Napoli ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo per poi spostarsi sul campo 1 seguendo un programma di lavoro personalizzato. La squadra, dopo una prima fase di riscaldamento, ha svolto lavoro atletico con ostacoli, per poi svolgere una partitina con le porte piccole e successivamente su un campo ridotto, dopo una seduta tattica. Insigne e compagni torneranno in campo domani in mattinata.