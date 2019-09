"Oggi era importante dopo la pausa per le nazionali vedere come giocano i compagni, soprattutto quelli che tornano dal Sudamerica. Abbiamo dato un segnale, soprattutto nel secondo tempo. Siamo una grande squadra. Dobbiamo crederci, piano piano come abbiamo fatto oggi. Ci saranno altre partite da vincere". Queste le parole di Dries Mertens, autore di una doppietta, al termine della sfida vinta dal Napoli contro la Sampdoria al San Paolo. In chiave Champions, con il possibile rientro di Insigne e Milik, ha aggiunto: "I ragazzi in campo oggi hanno giocato bene, bisogna avere anche grandi giocatori in panchina".