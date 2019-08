"La Juventus so che è una grande squadra e l'obiettivo è quello di vincere". È la sfida lanciata dall'attaccante del Napoli, Hirving Lozano, durante la conferenza stampa di presentazione a Castel Volturno. "Ho visto tante partite, ho seguito la squadra da tempo. Sono qui per migliorarmi e per migliorare e spero che possiamo fare grandi cose insieme", ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva degli obiettivi personali. Ancora, a proposito della sfida di sabato sera contro i bianconeri, il messicano ha confessato: "Molti di quelli che fanno il mio lavoro vorrebbero giocare. E' la madre di tutte le partite con una squadra che ha giocatori molto forti. Ovviamente, io ho detto che mi sento bene. Io darò sempre la mia disponibilità, la decisione spetta al mister".