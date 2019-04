NAPOLI, KOULIBALY: "VITTORIA CHE CI CARICA ANCHE PER LA COPPA"

14/04/2019

"Sapevamo che a Verona avevamo sempre avuto problemi, volevamo vincere perché da qualche settimana eravamo in difficoltà in campionato e volevamo mettere le cose apposto. Lo abbiamo fatto e ora siamo fiduciosi per giovedì". Così Kalidou Koulibaly ha commentato ai la vittoria del Napoli contro il Chievo, arrivata anche grazie con una sua doppietta. "Se giochiamo al nostro livello facciamo sempre belle partite come oggi, dobbiamo essere fiduciosi perché possiamo fare belle cose anche in coppa", ha aggiunto il difensore azzurro. E a proposito della sfida contro i Gunners, Koulibaly ha concluso: "Siamo arrabbiati per la partita di andata, vogliamo dimostrare che se facciamo la nostra gara possiamo battere chiunque".