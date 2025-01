Napoli-Juventus accende la Serie A: riflettori puntati su Lukaku e Kolo Muani

Napoli-Juventus non sarà mai una partita come le altre, a prescindere dalle questioni di classifica. Se a questo scenario si mettono nel piatto il primato in classifica degli azzurri e la presenza in panchina di casa al Maradona di Antonio Conte, la ricetta per un grande spettacolo dentro e fuori dal campo si fa sempre più interessante. Il Napoli arriva all'ennesimo big match del mese di gennaio con le gambe riposate in una settimana europea passata da spettatore interessato. Dopo lo 0-0 dell'andata, ma con una classifica ben più lusinghiera per i campani piuttosto che per la Juventus di Thiago Motta, la sensazione è che i novanta minuti del Maradona possano dare una risposta fondamentale e probabilmente definitiva alle ambizioni tricolore del Napoli.