NAPOLI, INSIGNE SI FERMA PER UNA CONTRATTURA

29/03/2019

Brutte notizie per il Napoli prima della partenza per la trasferta di Roma. Insigne ha dovuto interrompere l'allenamento a causa di una contrattura muscolare. In questo modo la sua presenza in campo è in forte dubbio. La notizia arriva direttamente dal profilo twitter de club azzurro: "Lorenzo Insigne ha interrotto l'allenamento per una contrattura muscolare all'adduttore della coscia destra".