Napoli, domani premi a Reja e Carnevale

Premi a due rappresentanti della storia del Napoli, Andrea Carnevale ed Edoardo Reja. La cerimonia si svolgerà domani alle 19 con il conferimento all'attaccante e al tecnico del 'Premio alla Carriera' nella seconda edizione del Gran Gala' Città di Scafati, in programma al teatro San Francesco. L'evento sarà presentato da Mimmo Malfitano e Ilaria Mennozzo. Il tecnico Reja ha il merito di aver allenato 23 squadre di club, oltre alla Nazionale albanese, superando ampiamente le mille panchine in carriera, e di essere stato il primo a conquistare l'Europa con il Napoli di De Laurentiis, portandolo all'Intertoto nel 2008. Reja cominciò ad allenare il Napoli nel 2005 in serie C, portandolo in 4 anni alla serie B, alla promozione in serie A e all'ottavo posto in classifica che aprì le porte dell'Intertoto in cui gli azzurri si arresero al Benfica. Premio anche a Carnevale, attualmente dirigente dell'Udinese Calcio, per essere stato il calciatore più vincente della storia del Napoli, con la conquista di due scudetti, una coppa Uefa, e una coppa Italia in quattro stagioni giocate con la maglia azzurra che vestì dal 1986 al 1990, anni giocati con Maradona e Careca. Sul palco del teatro San Francesco di Scafati verranno celebrati anche Massimo De Luca, voce e volto della storia del giornalismo italiano, già conduttore del popolare programma radiofonico "Tutto il calcio minuto per minuto" e de La Domenica Sportiva, e Titti Improta, giornalista televisiva, inviata e conduttrice di programmi sportivi. I premi sono stati assegnati da una giuria di giornalisti e di componenti del direttivo del Club Napoli Scafati.