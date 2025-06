Il Pisa punta Gilardino per il post Inzaghi

Il passato, il presente e il futuro del Pisa potrebbe essere legato a ex giocatori del Milan, infatti Filippo Inzaghi dopo aver riportato la squadra toscana in Serie A dopo 34 anni cercherà di ripetere l'impresa a Palermo. Il club del presidente Corrado si sta guardando intorno per individuare il nuovo tecnico. Sul taccuino figurano tanti nomi legati in passato alla maglia rossonera. Il primo è Alberto Gilardino che vuole rilanciarsi dopo l'interruzione del rapporto con il Genoa all'inizio del 2024/2025. Tra i candidati anche Pirlo, reduce dall'esperienza deludente nella Sampdoria, e Mark Van Bommel desideroso di confrontarsi con un campionato top in Europa dopo aver ben figurato alla guida dell'Anversa in Belgio. In lista anche Vanoli, che si è appena separato dal Torino.